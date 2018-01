'Liever fout parkeren dan brandweer ruimte geven'

De brandweer tijdens een uitruk in een straat. Archieffoto

Het komt geregeld voor en meestal gaat het net goed. Slordig of fout geparkeerde auto's maken het moeilijk voor hulpdiensten om op hun bestemming te komen.

Om bewoners bewust te maken van hun parkeergedrag deed de brandweer in Arkel en Hoogblokland maandagavond zonder zwaailicht en sirene een aantal nauwe straatjes aan.

Jan Kruis, brandweervrijwilliger van de post Arkel komt in dit soort straatjes af en toe vervelende situatie tegen.

"Auto's die op de stoep staan geparkeerd of fout geparkeerd, en daar moeten wij dan met onze snelheid maar door zien te komen. Dan wil je gewoon de ruimte hebben. Als wij veel moeten manoeuvreren, dan gaat de snelheid omlaag. Dat geeft risico's voor slachtoffers."

Aan de kruising van de Dokter Dreeslaan in Arkel, maar ook aan de kruising van de Pinksterbloemstraat met Het Hoog in Hoogblokland moet de brandweerwagen noodgedwongen stoppen. Er staan auto's langs de kruising geparkeerd en daar geldt een parkeerverbod.

Ton Gruiters, wijkagent in de gemeente Giessenlanden, kan het precies uitleggen: "Het kruisingsvlak moet ook vrij blijven. Dus niet alleen die vijf meter vanaf de hoeken vrijhouden, maar ook aan de overkant van deze T-kruising. Het doorgaande rijgedeelte moet vrijblijven van auto's", zegt hij.

Niet onder de indruk

De bewoners die juist daar voor hun huis hun auto hebben geparkeerd, zijn niet onder de indruk van de brandweeractie in de straat. Een bewoonster ziet wel dat haar auto in de weg staat voor de brandweerwagen om de bocht te nemen.

"Maar daar maak ik me niet druk om. De brandweer komt hier toch sporadisch en als die komt dan komt 'ie van de andere kant en dan hoeft die de bocht niet te nemen."

"Hier geldt toch geen parkeerverbod?", zegt een andere bewoner. "Bovendien waar moet ik dan parkeren? Bij een ander voor de deur ? Nee, zo werkt dat hier niet."

Wijkagent Gruiters schrijft deze keer geen bekeuringen uit voor de foutparkeerders. "Dit is een bewustwordingsactie die mensen ook moet waarschuwen. Bewoners kunnen zelf zien dat deze bocht bijna niet te doen is voor deze tankautospuit, laat staan een ladderwagen. Dit gaat over hun eigen veiligheid."