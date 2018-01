Slecht teken: aantal gevonden hennepkwekerijen neemt af

Het aantal opgerolde hennepkwekerijen in onze regio daalt en dat is geen goed teken. Volgens netbeheerder Stedin worden criminelen steeds geraffineerder.

In de regio Rijnmond werden vorig jaar 450 hennepkwekerijen opgerold, terwijl dat er een jaar eerder 525 waren en in 2015 zelfs 566. Ook in de Drechtsteden is een soortgelijke afname te zien: van 111 in 2015 naar 60 afgelopen jaar.

De top drie in onze regio bestaat uit Rotterdam met 269 hennepkwekerijen, 43 in Schiedam en Dordrecht met 38 stuks.

Innovatiever



Netbeheerder Stedin heeft niet de indruk dat er daadwerkelijk minder hennepkwekerijen zijn. "De georganiseerde misdaad wordt steeds innovatiever in het verbergen van hennepkwekerijen."

Als voorbeeld noemt Stedin kwekerijen die diep weggestopt in kelders van woonhuizen zitten. "Die zijn buitengewoon lastig te vinden."

Ook hebben criminelen steeds professionelere spullen om kwekerijen te verdoezelen. "Bijvoorbeeld een speciale tent waar ze de kwekerij in bouwen. Dat isoleert veel beter, zodat het minder warmte afgeeft", zegt Koen de Lange van Stedin.

Gevaar



Naast brandgevaar leidt de energiediefstal ook tot maatschappelijke kosten. Naar schatting stelen hennepkwekerijen per jaar de hoeveelheid elektriciteit die alle huishoudens in Rotterdam ook in een jaar verbruiken.

Stedin is een nieuw systeem aan het ontwikkelen om wietplantages op afstand op te sporen. Nu is de netbeheerder vooral afhankelijk van meldingen van anderen.

In de toekomst moeten kleine verdeelstations kwekerijen in het energienet ontdekken. De Lange: "We zijn alle stations in de regio Rijnmond ermee aan het uitrusten. Dat is uniek in de wereld."