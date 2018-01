Benefietduel Feyenoord-ADO Den Haag voor Support Casper

De opbrengst van Feyenoord-ADO is voor Support Casper

Feyenoord speelt op woensdag 21 maart een benefietduel met ADO Den Haag. De opbrengst van de vriendschappelijke ontmoeting is voor Overleven met Alvleesklierkanker, de stichting die landelijke bekendheid kreeg door de campagne 'Support Casper.'

De actie Support Casper is mede opgezet door prof. dr. Casper van Eijck. Naast clubarts van Feyenoord is hij ook werkzaam bij het Erasmus MC als chirurg en onderzoeker op het gebied van alvleesklierkanker. Samen met een team van 25 artsen en onderzoekers wil hij zoveel mogelijk geld inzamelen voor innovatief onderzoek naar betere manieren om alvleesklierkanker te bestrijden. Op dit moment overlijden er dagelijks acht mensen in Nederland aan alvleesklierkanker.

Feyenoord-ADO Den Haag begint op 21 maart in de Kuip om 18:00 uur en is tevens de jaarlijkse Kameraadjeswedstrijd.