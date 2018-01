Deel dit artikel:











Stadslandbouwkas Dordrecht nieuw leven ingeblazen De nieuwe Stadslandbouwkas moet er over een week staan

Glasscherven, zwart geblakerde grond en het geraamte van een kas is het enige wat nu nog herinnert aan de afgebrande Stadslandbouwkas De Oude Beer in Dordrecht. Maar daar komt vanaf dinsdag verandering in: de kas wordt herbouwd op kosten van de gemeente.

Het zat de Stadslandbouwkas de laatste tijd niet mee. Vrijwilligers begonnen er vier jaar geleden met groenten verbouwen, maar overvallers zagen dat aan voor iets anders. Ze drongen afgelopen zomer binnen, omdat ze dachten dat er wiet werd gekweekt. Een paar maanden later brandde de kas volledig uit. Brandstichting, denkt beheerder Jan Ligtenberg van de Stadslandbouwkas. "Het was een grote chaos met verbrand spul", vertelde hij. Bouwvakkers waren dinsdagochtend al druk aan het puin ruimen in de kas. Volgende week moet alles weer netjes zijn en in april moeten de eerste nieuw gekweekte groenten weer worden verkocht. Dordrecht neemt de kosten van de opknapbeurt op zich, omdat die al min of meer waren ingetekend. Vanwege de uitbreiding van de A16 moest de voormalige kas van 4000 vierkante meter al verplaatst worden op kosten van de gemeente.