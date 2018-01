Deel dit artikel:











Ezels nog laat op stap in Oud-Beijerland Ezel. Foto: Pixabay

Een stel ezels heeft de politie in de nacht van maandag op dinsdag handenvol werk bezorgd in de Hoeksche Waard. De drie dieren waren ontsnapt en liepen los over de Zinkweg bij Oud-Beijerland.

Agenten kregen om half één vannacht de melding dat de dieren rondliepen. Ze gingen kijken en zagen dat het hek van een weiland open stond. De agenten hielpen de drie dieren terug de wei in en deden het hek op slot. De politiemensen hadden alleen niet door dat het hek aan de andere kant van de wei ook open stond. Korte tijd later liepen de ezels weer buiten verblijf. De agenten hebben ze toen in een andere wei met wat schapen gezet. Wie de hekken open heeft gezet is niet bekend.