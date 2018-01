Ondernemers Markthal woest op eigenaar Klépierre wegens muizenplaag

Markthaleigenaar Klépierre weet al veel langer van de muizenoverlast in de overdekte voedselhal in Rotterdam. Dat zeggen meerdere Markthal-ondernemers en de voorzitter van de ondernemersvereniging. Zij reageren op de controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De voedselwaakhond ging maandag een kijkje nemen na meerdere klachten. Twee weken geleden moest een kaaskraam dicht vanwege muizenoverlast. Bij negentien kramen zijn tijdens de NVWA-controle sporen van uitwerpselen en aangevreten verpakkingen gevonden.

Onrust

Volgens de voorzitter van de ondernemersvereniging, Harald Weitering, was er veel onrust onder ondernemers toen het nieuws bekend werd. En ook hij erkent dat het probleem al langer bekend was.

"We hebben het vaker aangegeven en er zijn ook maatregelen genomen. Het zijn golfbewegingen, de ene keer is het erger dan de andere keer. Nu in de winter is het erger."

Volgens Weitering moeten eigenaar Klépierre en de ongediertebestrijding eerst kijken naar hóe de muizen het gebouw binnenkomen. "Wij kunnen doen wat we willen, maar als ze binnen blijven komen dan moet er een schep bovenop."

Klépierre moet er volgens hem dus voor zorgen dat de muizen niet binnen kunnen komen, "Daarna is het aan de ondernemers om te zorgen dat de boel schoon en netjes is, zodat de muizen zich niet vermenigvuldigen en ook wegblijven."

Hij is wel positief dat de ondernemers hier bovenop komen: "We moeten dit heel snel onder controle krijgen, dan denk ik dat ze die klap wel te boven komen."

Verantwoordelijkheid

Ook de marktkraamhouders verwijten de eigenaar geen verantwoordelijkheid te nemen. Volgens hen wordt al heel lang geklaagd, maar doet de eigenaar niets aan de problemen.

"Ze hebben er een tyfuszooitje van gemaakt en ik ben blij dat ze er eindelijk iets aan doen", zegt een van de kraamhouders die anoniem wil blijven.

Een andere ondernemer zegt dat muizen vrij spel hebben in de Markthal. "Ze komen door kieren, gaten en via roosters naar binnen wandelen."

Muren

Volgens de ondernemers is de Markthal een walhalla voor muizen, omdat de spouwmuren niet 'antimuis' zijn. Bij de bouw was dat wel toegezegd, blijkt uit een e-mail die RTV Rijnmond heeft ingezien.

In de bouwplannen was opgenomen dat de muren zouden worden gedicht zodat muizen niet van de ene winkel naar de andere kunnen. De toenmalige eigenaar, projectontwikkelaar Provast, zag daar om onbekende redenen vanaf. Volgens de ondernemers ging het om een kostenbesparing.

Niet alleen de vloer heeft last van muizen. Zelfs op de tiende etage hebben bewoners er last van. "Wij hebben een paar maanden geleden last gehad van muizen en ik weet niet of dat met de vloer te maken heeft. Wij hebben daar een ongediertebestrijder voor ingehuurd", zegt een bewoner die anoniem wil blijven.

Klépierre: 'eigen verantwoordelijkheid'

Klépierre was dinsdagochtend bezig met werkzaamheden bij de Markthal. Gaten werden opgevuld met purschuim en er werd driftig schoongemaakt.

Naast de zelf genomen maatregelen, ligt er volgens een woordvoerder van Klépierre ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij de huurders.

"De huurder moet de door ons verhuurde ruimte goed verzorgen en die ook dusdanig schoonhouden. En de adviezen die gegeven worden door de bestrijdingsdienst subiet opvolgen."

Dat betekent ook dat de kieren en gaten in de gehuurde ruimtes de verantwoordelijkheid zijn van de huurders zelf. "Dit is inderdaad nu het probleem van de individuele huurders, zo zien wij dat. We gaan er alles aan doen om dit samen met de ondernemers tot een goed einde te brengen."

Klépierre en de ondernemersvereniging zitten woensdag om tafel voor een muizenoverleg. Volgens de NVWA is een goede ongediertebestrijder nodig om het probleem op te lossen.

