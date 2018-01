Rotterdamse jihadist bij verstek veroordeeld tot jaren celstraf

De Rotterdamse jihadist Adil Bouchouh is dinsdag veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Hij heeft volgens de rechter een leidinggevende rol gespeeld bij Jabhat al-Nusra, een organisatie gelieerd aan Al-Qaida.

Justitie had negen jaar cel geëist tegen de 27-jarige Rotterdammer. Bouchouh was niet in de rechtbank in Rotterdam voor de uitspraak. Hij verblijft vermoedelijk nog in het buitenland. Bouchouh heeft gezegd dat hij nooit meer terug wil komen naar Nederland.

In totaal worden de zaken van nog acht jihadisten behandeld. Geen van de verdachten was zelf aanwezig. Ze zitten nog in het strijdgebied of zijn dood.