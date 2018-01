Koningin Máxima op bezoek bij het Babyhuis in Dordrecht

Koningin Máxima op bezoek in het Babyhuis - Foto: Robin Utrecht (ANP)

Koningin Máxima heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Dordtse wijk Krispijn. Ze ging naar het Babyhuis.

Het Babyhuis op de Brouwersdijk in Dordrecht was het eerste in Nederland . Moeders kunnen daar terecht als ze tijdelijk niet voor hun baby kunnen zorgen en hulp nodig hebben.

Máxima sprak tijdens het werkbezoek met onder anderen oprichtster Barbara Muller over de aanpak en het ontstaan van het Babyhuis. Ook praatte ze met moeders en vrijwilligers over wat het Babyhuis voor hen betekent.