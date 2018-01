Deel dit artikel:











Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst rekent op Jørgensen tegen PSV

Giovanni van Bronckhorst gaat er vanuit dat Nicolai Jørgensen gewoon bij Feyenoord blijft. De Deense spits van Feyenoord staat nadrukkelijk in de belangstelling van het Engelse Newcastle United. ''Ik ga er niet vanuit dat Jørgensen nog vertrekt. De deadline die de club aan Newcastle had gesteld is voorbij. Maar zeg nooit nooit in het voetbal'', zegt Van Bronckhorst.

Jørgensen was dinsdag gewoon op de training tijdens de voorbereiding op de bekerkraker tegen PSV van woensdag. Het ziet er naar uit dat Van Bronckhorst tegen de koploper van de eredivisie kan aantreden met zijn sterkste selectie. Jeremiah St.Juste en Bart Nieuwkoop zijn nog twijfelgevallen, maar trainde dinsdag wel mee. Feyenoord moet in de kwartfinale van het vaderlandse bekertoernooi winnen van PSV om het seizoen nog kleur te geven aangezien de landskampioen in de competitie op enorme achterstand staat op PSV. Volg Feyenoord - PSV woensdag om 20:45 uur live op Radio Rijnmond en via onze site en app. Om 19:00 is op TV Rijnmond een uitgebreide voorbeschouwing.