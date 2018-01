Gymzaal Goudswaard ontruimd

In Goudswaard in de Hoeksche Waard is dinsdagmiddag een gymzaaltje ontruimd vanwege rookontwikkeling. Drie kinderen voelden zich niet goed.

Volgens de brandweer kwam er rook onder het plafond vandaan. Ook was er een sterke geur van smeulend plastic. In de zaal was op dat moment een gymles aan de gang.

Twee kinderen en de juffrouw hadden last van prikkende ogen. Een ander had last van pijn in de keel. Een ambulance heeft de kinderen ter plaatse behandeld.

Wat de oorzaak is, is nog niet bekend. De gymzaal is tot nader order gesloten.