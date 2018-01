Deel dit artikel:











Rotterdamse raad wil debat over discriminatie uitzendbureaus

De PvdA, Nida, GroenLinks, D66, SP en VVD in Rotterdam vragen een debat aan over discriminatie bij uitzendbureaus. Maandag was in consumentenprogramma Radar te zien dat veel uitzendbureaus discrimineren op afkomst als een opdrachtgever daar om vraagt.

In de uitzending werden 78 uitzendbureaus gebeld met de vraag of ze mensen konden leveren voor een bedrijf. Ze wilden alleen geen Turken, Marokkanen of Surinamers, omdat het fictieve bedrijf met die groepen negatieve ervaringen zou hebben gehad. Bijna de helft van de uitzendbureaus (47 procent) ging hierin mee. 36 procent weigerde en zei dat het niet mag. In de Algemene Wet Gelijke Behandeling staat dat iedereen in Nederland, ongeacht afkomst, evenveel kans moet maken op een baan. "Dit is een schokkende uitkomst, maar helaas niets nieuws", reageert Barbara Kathmann van de Rotterdamse PvdA. "Arbeidsdiscriminatie is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen." "De gemeente Rotterdam heeft afgesproken dat ze niet samen wil werken met organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie", zegt Kathmann. Daarom wil de PvdA van de wethouder weten of de uitzendbureaus die in de Radar-uitzending voorkomen ook partner zijn van de gemeente. "Zo ja, dan heeft dit dus consequenties voor de samenwerking."