Koningin Maxima onder de indruk van moeders en vrijwilligers in Babyhuis Dordrecht

Koningin Maxima heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het Babyhuis in Dordrecht. Daar sprak ze met moeders die tijdelijk hulp nodig hebben bij de zorg voor hun baby. Ook sprak ze met vrijwilligers van de stichting en met Dordtse wethouders.

De koningin is beschermvrouwe van het Oranjefonds dat het Babyhuis financieel ondersteunt. Het Babyhuis is een plek waar moeders terecht kunnen als ze de zorg voor hun baby niet alleen kunnen dragen en opende in 2013 haar deuren.

Maxima's bezoek was van tevoren niet aangekondigd , alleen een paar mensen wisten ervan af, zegt Kitty Nusteling van het Babyhuis.

"We hebben het geheim gehouden, omdat we het belangrijk vonden om de koningin te laten zien hoe een echte gewone dag er in het Babyhuis uitziet. We hebben in plaats daarvan iedereen verteld dat een belangrijke sponsor zou komen."

De koningin heeft in totaal zo'n twee uur doorgebracht in het Babyhuis. Ze was volgens Nusteling heel geïnteresseerd en wist iedereen meteen op zijn gemak te stellen. Ze sprak met de mensen van het Babyhuis, wethouders en samenwerkingspartners. Daarna ging ze met de moeders in gesprek.

'Warme vrouw'

"Het is een hele lieve, warme vrouw en bovendien ook moeder dus ze wist precies de vragen te stellen die de moeders in het hart raakte. Het ging heel natuurlijk en ongedwongen", vertelt Nusteling.

Maxima zou onder de indruk zijn geweest van wat de moeders gepresteerd hadden en van het werk van de vrijwilligers die zich met veel energie inzetten.

"Er wonen acht moeders in het huis met hun baby en daar heeft ze heel uitgebreid mee gesproken", zegt Nusteling. "Over de aanleiding dat ze er wonen, waarom ze tijdelijk niet zelfstandig voor hun baby konden zorgen, wat hun toekomstplannen waren en er was ook een moeder die al weg is uit het Babyhuis en vertelde over hoe het is om er terug te zijn."

Al met al was het een mooie dag om op terug te kijken: "We hebben er een goed gevoel over, we hebben de koningin ook kunnen vertellen hoe belangrijk het is dat een baby en moeder een gezonde hechting hebben in het begin en ze was zelf ook al goed geïnformeerd over het Babyhuis, dus dat is heel mooi."