Kabinet onderzoekt opties voor doorrijden ov op oudejaarsavond Foto: Roald Sekeris

Het kabinet laat onderzoeken of het openbaar vervoer op 31 december weer de hele avond kan blijven rijden. Nu valt alles nog stil om 20:00 uur. Alleen in Rotterdam rijden de metro's door tot in de nacht.

Als het aan het kabinet ligt, wordt het Rotterdamse idee uitgebreid naar de rest van het land en ook naar andere vormen van vervoer. Zo is Schiphol niet te bereiken met het ov op oudejaarsavond, terwijl er wel gewoon vliegtuigen aankomen en vertrekken. Het kabinet heeft de NS inmiddels gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het ov op oudejaarsavond. Voor het bus- en tramvervoer wordt gesproken met gemeenten, omdat zij daarover beslissen. De speciale dienstregeling op oudejaarsavond werd ooit ingevoerd om ov-personeel de kans te geven om de jaarwisseling te vieren. Ook was het aantal reizigers te klein om het ov door te laten rijden. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) begrijpt de wens om hier opnieuw naar te kijken. Ze benadrukt wel dat verandering alleen mogelijk is als iedereen meedoet.