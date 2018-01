Hartverwarmende oproep: getuige wil slachtoffer aanrijding vinden

"Hallo lief meisje. Hoe heet je? Hoe gaat het met je?" Met deze woorden begint Patrick Kranenbroek uit Roermond zijn oproep op Facebook. Maandagavond zag hij voor zijn ogen een scooterrijder worden geschept door een auto. De bestuurder reed door.

Het ongeluk gebeurde rond 19:00 uur op de rotonde bij de Kuip aan de stadionweg. Patrick was op weg naar Vrienden van Amstel in Ahoy. "Bij de rotonde voor de Kuip stopte ik voor een verkeerslicht. De auto voor mij had meer haast. Hij raakte je vol. Je vloog met je scooter door de lucht. Je scooter kwam bovenop je benen terecht," verklaart de Roermonder op Facebook.

Hulp

Patrick bedacht zich geen moment en schoot direct te hulp. "Ik ging naast je zitten. Even was je niet aanspreekbaar. Toen opende je je ogen. Ze waren vol angst."

In alle tumult vergat Patrick de naam van de scooterrijder te vragen. In een bericht op Facebook, dat dinsdagmiddag al meer dan 22.000 keer is gedeeld, probeert hij in contact met haar te komen. "Lief meisje. Volgens mij had jij een engeltje op je schouder (...) Veel sterkte met je herstel. Ik hoop dat het goed met je gaat."

Aanspreekbaar

Volgens de politie heeft het 20-jarige slachtoffer zware kneuzingen overgehouden aan de aanrijding. "Maar zij kon gelukkig zelf navertellen wat er is gebeurd, terwijl het ook heel anders had kunnen aflopen."