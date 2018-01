Rob Geus: 'Markthal is all-inclusive hotel voor muizen'

Hygiëne-expert Rob Geus had jaren geleden al voorspeld dat de Markthal een trekpleister voor ongedierte zou worden. Op Radio Rijnmond noemde hij het gebouw dinsdag een "all-inclusive hotel voor muizen".

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakte maandag bekend dat bijna de helft van de geïnspecteerde kramen in de Rotterdamse Markthal de hygiëne-regels hadden overtreden.

Dat is volgens Geus niet helemaal vreemd. Toen het idee voor de Markthal werd gepresenteerd, vond hij het een fantastisch visitekaartje voor Rotterdam. Tegelijkertijd besefte hij ook dat het pand het muizen met twee openingen tegenover elkaar, wel erg makkelijk maakt om binnen te komen.

"Ik denk dat het probleem van de markt er tegenover vandaan komt", zegt Geus dinsdagmiddag op Radio Rijnmond.

"Ik zou de NVWA willen verzoeken om daar eens rond te kijken aan het einde van de dag wanneer de markt wordt opgeruimd. Als je vervolgens twee open deuren links en rechts hebt en het wordt buiten kouder, dan geef je de muis haast een all-inclusive hotel."

'Probleem voor huurder'

De Franse eigenaar Klépierre zei maandag tegen RTV Rijnmond dat de huurders zelf verantwoordelijk zijn voor het probleem. Daar is Geus het niet mee eens.

Volgens hem heeft ook de eigenaar een verantwoordelijkheid om te kijken of alle gaten en kieren goed gedicht zijn.

"Het is heel makkelijk om naar dit naar de huurder door te schuiven en te zeggen dat hij het niet goed doet, maar dit probleem moet gezamenlijk opgelost worden."

Paniek zaaien

Dat de NVWA direct met dit nieuws naar buiten kwam, vindt de Rotterdammer jammer. Ze hadden de ondernemers beter het voordeel van de twijfel kunnen geven en in stilte een oplossing kunnen zoeken.

"Je hebt geen idee wat voor schade een ondernemer hiervan kan oplopen. Je kunt het probleem best constateren en een plan van aanpak maken met verschillende partijen. Maar meteen roepen en paniek zaaien, daar is niemand bij gebaat. De ondernemer niet en de klant die daar zijn producten haalt niet."

'Probleem komt overal voor'

Volgens muizenkenner Merijn van den Hoogenhoff van het Hoekschewaards Landschap komt ongedierte overal voor en niet alleen in de Markthal. "Als een dier niet meer hoeft te doen dan noodzakelijk om aan eten te komen, dan zal hij dat zeker niet doen."

Een plek als een markthal waar voldoende eten is en ze lekker warm en beschut zitten, daar zul je ze dus vinden. Maar ook rondom containers en vuilnisbakken vind je muizen.

Een van de oorzaken voor de toename van ongedierte, is de warme winter. Maar ook goed schoonmaken is belangrijk. "Op een plek waar gegeten wordt, vallen kruimels. Dat zorgt ervoor dat ze daar graag zitten."

Je kunt er natuurlijk wel wat aan doen: "Muizen kunnen al door een kier van een centimeter kruipen, dus alles goed dichten, is erg belangrijk. Ook goed schoonmaken en zorgen dat er zo min mogelijk voedsel ligt. Zo wordt het minder aantrekkelijk voor de dieren om daar te zijn."

En natuurlijk door blijven vangen. "Het állerbeste zou zijn een kat natuurlijk, maar dat mag ook niet in de horeca. Dus dan is het proberen te vangen met vangmiddelen. En alsjeblieft geen gif gebruiken, want dat heeft ook nadelen voor de omgeving", besluit Van den Hoogenhoff.

