Eerste vrouwelijke marinier in opleiding

Voor het eerst is een vrouw begonnen aan de opleiding tot marinier, de elitesoldaat van de marine. Dat heeft de minister van Defensie laten weten aan de Tweede Kamer. Wie ze is en waar de vrouw wordt opgeleid, wordt niet bekendgemaakt zodat ze in rust haar opleiding kan volgen.

Vrouwen kunnen zich sinds 1 januari 2017 melden bij het Korps Mariniers. De toelatingseisen voor vrouwen zijn hetzelfde als die voor mannen. Nog niet eerder is het een vrouw gelukt om door de loodzware keuring te komen. In de Rotterdamse Van Ghentkazerne zit een opleidingscentrum van het Korps Mariniers.

De band tussen Rotterdam en het Korps gaat ver terug. De Van Ghentkazerne is daar exemplarisch voor: de kazerne is vernoemd naar Willem Joseph baron van Ghent, de eerste commandant van het in 1665 opgerichte korps.