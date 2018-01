Deel dit artikel:











Patiënten IJssellandziekenhuis worden in ParkMC geopereerd Park Medisch Centrum (foto: Google Street View)

Het IJssellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel gaat patiënten opereren in het Park Medisch Centrum in Rotterdam-Alexander. Het IJsselland wil op deze manier de wachttijden voor operaties niet te ver op laten lopen.

In het IJssellandziekenhuis start in februari een grote renovatie van de operatiekamers en de verpleegafdeling. De opknapbeurt gaat enkele jaren duren. Afgesproken is dat het ParkMC aan de Hoofdweg zal bijspringen. De specialisten van het IJsselland gaan niet alleen in het ParkMC opereren, ook worden er bedden vrijgemaakt voor patiënten uit het IJsselland.