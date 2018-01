Vote or Die campagne in HipHopHuis

Deel dit artikel:











In het HipHopHuis in Rotterdam is de afgelopen dagen een Vote or Die campagne gehouden. Het idee is bedacht om meer jongeren naar de stembus te krijgen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Geïnteresseerden konden in Het HiphopHuis gratis op de foto met een speciaal, door kunstenaar Brian Elstak ontworpen, t-shirt. Op het shirt is een doodshoofd met een zeis te zien met de tekst Vote or Die (stem of sterf). Na de fotosessie mag de deelnemer het t-shirt houden. Volgens de organisatie is actie een succes. "Veel jongeren zijn helemaal niet bezig met de verkiezingen en weten vaak ook niet op wie ze moeten stemmen. Met deze actie worden de jongeren er bewust van gemaakt dat stemmen een belangrijk recht is", zegt fotograaf Nine Kootstra. De foto's zullen tijdens de verkiezingen worden verspreid op social media.