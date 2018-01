Sliedrecht en Schiedam willen door met burgemeester

De gemeenteraden van Sliedrecht en Schiedam willen door met hun burgemeester. Bram van Hemmen en Cor Lamers zijn dinsdagavond door hun raden voorgedragen voor herbenoeming.

Een burgemeester wordt in Nederland voor zes jaar benoemd. Voor Van Hemmen, die aantrad in 2012, zou die periode in november 2018 eindigen, maar nu mag hij dus door. "Ik wil de raad bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen (...) We gaan samen vol enthousiasme aan de slag en bouwen verder aan een mooi Sliedrecht", liet de voorgedragen burgervader weten.

Cor Lamers was eerder actief in Spijkenisse, Houten en Lansingerland. Hij wordt dit jaar 62 jaar.

Het besluit van de gemeenteraad wordt nu eerst meegedeeld aan commissaris van de Koning Jaap Smit. Hij gaat op zijn beurt de minister van Binnenlandse zaken informeren die uiteindelijk ervoor zorgt dat koning Willem-Alexander een nieuw benoemingsbesluit tekent.