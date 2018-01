Prinses Beatrix 80 jaar

Woensdag een feestje in besloten kring, zaterdag een officiële receptie in het Paleis op de Dam in Amsterdam. En mogelijk overal: een taart met tachtig kaarsjes. Prinses Beatrix is jarig.

Op 31 januari 1938 krijgt Nederland te horen dat op Paleis Soestdijk in Baarn "een flinke dochter" is geboren. Haar officiële naam: Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeldt.

Beatrix betekent "zij die gelukkig maakt'', de twee andere namen zijn afgeleid van haar twee oma's. Thuis, bij moeder Juliana en vader Bernhard, heet het prinsesje ook wel Trix.

Meer tekst na de video:



Op Soestdijk dus Trix, maar het volk kiest gaandeweg voor iets anders. Als de voormalige vorstin op 1 februari 2014 een afscheidsfeest krijgt in Rotterdam Ahoy heffen de vierduizend aanwezigen als finale "Bea, bedankt!" aan.

Beatrix wordt in Ahoy getrakteerd op 33 optredens: een voor elk jaar dat zij koningin is geweest. Ook breakdancer Redouan Ait Chitt uit Giessenburg beklimt het grote podium. Net als Erica Terpstra, die Beatrix - hoe kan het anders - "een kanjer" noemt.

Drama



Het afscheidsfeest in Ahoy, dat aanvankelijk in september stond gepland, is door een drama in de koninklijke familie uitgesteld. In augustus 2013 is prins Friso overleden , na een ski-ongeluk in het Oostenrijkse Lech. De prins wordt bedolven onder een lawine, loopt door zuurstofgebrek een hersenbeschadiging op en ligt anderhalf jaar in coma.

Na zijn dood gaan in het hele land de molens in rouwstand, omdat Friso beschermheer was van de vereniging De Hollandsche Molen. Beatrix neemt zijn taken later over. In Kinderdijk wordt besloten een rondvaartboot voor toeristen te vernoemen naar haar zoon.

Friso is in besloten kring begraven op de Nederlands Hervormde Begraafplaats in Lage Vuursche, aan de rand van kasteel Drakensteyn. Beatrix bewoonde het kasteel voordat ze koningin werd en is er na de troonsafstand naar teruggekeerd.

Volgens ingewijden tuiniert de pensionada graag. En maakt ze beeldhouwwerken. Ook brengt ze tijd door met vriendinnen, de kinderen en de kleinkinderen. Er is personeel. Maar Beatrix woont alleen. Een goede bekende zegt in NRC: "Ze heeft in kleine kring weleens laten vallen dat ze een partner mist."

'Claus Raus'

Beatrix is sinds 2002 weduwe van Claus von Amsberg. De broze, aan de ziekte van Parkinson lijdende, stropdas wegwerpende prins is aan het einde van zijn leven het meest populaire lid van het koninklijk huis. Maar dat is niet altijd het geval geweest.In de jaren zestig komt boven water dat de geboren Duitser een verleden bij de Hitlerjugend en de Wehrmacht heeft. En dat brengt Nederland - ook twintig jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog - in rep en roer. Als in 1965 de verloving bekendgemaakt wordt verschijnen op muren oranje hakenkruizen en teksten als 'Claus Raus'.

Historicus Loe de Jong voert een onderzoek uit en concludeert dat de aanstaande prins geen enkele oorlogsmisdaad aan te wrijven valt. Daarna geeft het parlement toestemming voor het huwelijk.

Om de aanstaande prins-gemaal aan het volk voor te stellen, gaan Beatrix en Claus op toernee door het land. Het charme-offensief brengt hen ook in Rotterdam.

Op 10 maart 1966 trouwen Beatrix en Claus in Amsterdam. Een rimpelloze dag? Dat wordt het niet. In de hoofdstad zijn zo'n duizend relschoppers op de been, die een rookbom gooien naar de koninklijke koets. De beelden zijn - en dat was bijzonder voor die tijd - live op televisie te zien.

Goede foto

Eind jaren zestig vormen Claus en Beatrix in rap tempo een gezin. Kroonprins Willem-Alexander komt in 1967 op de wereld, prins Friso volgt in 1968 en weer een jaar later wordt prins Constantijn geboren.

De Rotterdamse fotograaf Vincent Mentzel weet - met en zonder camera - een speciale band met de familie op te bouwen. Hij maakt niet alleen twee keer de officiële staatsportretten van Beatrix, maar legt ook de minder formele momenten vast: Beatrix man en kinderen op de bank, op een paard in Mongolië, met een aapje op de arm in Indonesië en met een enorme bontsjaal om de nek aan de finish van de Elfstedentocht in 1985.

Opvallend: op menige foto van Mentzel kijkt Beatrix ongedwongen en schalks lachend in de lens. De fotograaf daarover in het dagblad Trouw: "Ik heb wel eens ( ) gezegd: 'U moet wel een beetje van me houden, anders kan ik geen goede foto van u maken. Dat vond ze wel een goed idee."

Museum het Hof van Dordrecht exposeert in 2015 een selectie van 94 foto's uit de koninklijke collectie van Mentzel.

Defilé



Uit respect voor haar moeder Juliana besluit Beatrix Koninginnedag ook na het bestijgen van de troon in 1980 gewoon op 30 april te blijven vieren. Daar zit ook een praktisch idee achter: op 31 januari zijn de temperaturen heel wat minder aangenaam dan eind april.

Beatrix verandert wel iets aan de traditionele viering: in plaats van het volk te ontvangen tijdens een defilé op paleis Soestdijk gaat de koningin zélf naar de mensen toe. Daarvoor kiest ze steeds twee gemeenten uit. Behalve in 1992. Dan is ze de hele dag in Rotterdam. Drie jaar daarvoor zijn Goedereede en Oud-Beijerland aan de beurt geweest.

Op 30 april 2009 gaat het gruwelijk mis tijdens Koninginnedag in Apeldoorn. Een man in een zwarte Suzuki Swift rijdt dwars door de mensenmenigte heen in de richting van de open bus, waarin de koninklijke familie een tocht door de stad maakt. Acht mensen, onder wie de chauffeur zelf, komen om het leven. Apeldoorn is in rouw en besluit de rest van het programma te schrappen.

In de middag houdt koningin Beatrix een korte toespraak op tv. "Wat begonnen is als een prachtige dag is geëindigd in een vreselijk drama, wat ons allen heel diep heeft geschokt", verklaart ze zichtbaar aangedaan.

Workaholic

Als Beatrix haar moeder in 1980 opvolgt als koningin heeft ze het imago van een koele, afstandelijke, zelfs arrogante vorstin. Heel anders dan haar 'gewone' moeder. Ze wordt gezien als een workaholic, die overdreven hecht aan formaliteiten. Door de dood van prins Claus en de aanslag in Apeldoorn krijgt het publiek een heel andere, gevoeliger vorstin te zien.

Jutta Chorus, die een boek over Beatrix schrijft, vat de kentering zo samen: "Alle moeite die zij zich getroostte om haar functie te vervolmaken, heeft haar niet meer sympathie bezorgd. Maar elk noodlottig incident was voor het volk genoeg om haar innig in de armen te sluiten."

Het wordt eind goed al goed. Rond haar afscheid als koningin belonen 11.000 kijkers van het actualiteitenprogramma EénVandaag haar periode als koningin met een mooi rapportcijfer: een 8,2. "Dat is leuk!", vindt ze.