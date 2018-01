Klacht over politieoptreden tijdens Turkse rellen afgewezen

Een Turk die zegt mishandeld te zijn door de politie tijdens de rellen voor het Turkse consulaat in maart vorig jaar stapt naar de Nationale Ombudsman. De man had eerder al bezwaar gemaakt tegen het politieoptreden, maar de onafhankelijke klachtencommissie van de politie oordeelt dat de klacht ongegrond is.

Huseyin Kurt was met zijn broer naar Rotterdam gekomen om te gaan luisteren naar een Turkse minister die campagne kwam voeren voor een nieuwe Turkse grondwet. Het kabinet had haar komst verboden, maar ze was toch naar Rotterdam afgereisd.

De politie stuurde haar terug, waarna rellen uitbraken. Een deel van de demonstranten bekogelde de politie met bakstenen en bloempotten. De ME greep hard in. Zeven mensen raakten gewond, onder wie een agent.

Ook Kurt kreeg klappen. En op foto's en filmpjes is te zien dat hij al op de grond ligt als meerdere agenten hem slaan. Dan krijgt hij ook een beet van een politiehond.

De man houdt er volgens advocaat Ejder Köse een gebroken rug- en nekwervel aan over: "Dat is vastgesteld in een Nederlands ziekenhuis. De breuken kunnen niet door een hondenbeet zijn gebeurd. Ze hebben echt op hem zitten inbeuken."

En dus is sprake van disproportioneel geweld, vindt de advocaat. Maar de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten van de politie wijst de klacht af.

Klachtencommissie

De onafhankelijke klachtencommissie van de politie bevestigt maandag dat oordeel:

"Burgers hebben in dergelijke explosieve situaties zoals de vroege ochtend van 12 maart 2017 een keuze; voldoen aan het gegeven bevel of vordering van de politie en daarmee de confrontatie uit de weg gaan of weigeren en geconfronteerd worden met handelend optreden van in dit geval de Mobiele Eenheid (ME)."

Volgens de commissie heeft Kurt willens en wetens een bevel van de politie om te vertrekken genegeerd. Hij kon weten dat de politie geweld zou gaan gebruiken als hij zou weigeren om te gehoorzamen, vindt de commissie.

"Het verloop van de gebeurtenissen is dan ook te wijten aan de houding en gedrag van betrokkene Huseyin Kurt. Dat neemt niet weg dat het ontstaande letsel bij betrokkene te betreuren valt."

Advocaat

De advocaat van Kurt neemt geen genoegen met de uitleg van de klachtencommissie en maakt de zaak aanhangig bij de Nationale Ombudsman. "Die kijkt net wat anders naar dit soort situaties."

"Natuurlijk mag de politie in zo'n situatie geweld gebruiken, maar hoeveel geweld? Waarom kreeg mijn cliënt alsnog klappen, terwijl hij op zijn buik op de grond lag en er niemand anders in de buurt was.

Het leek wel op een strafexpeditie van de Rotterdamse ME. Een straf wordt opgelegd door de rechter, niet door de politie."

Het kan nog wel even duren voor de Nationale Ombudsman met een conclusie komt. Köse: "We gaan nu een verzoekschrift indienen. Daarna wordt er ook nog een reactie gevraagd van de politie. Er kunnen ook nog getuigen gehoord worden. Dit kan al met al een jaar duren"