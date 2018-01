'A16 bij Van Brienenoordbrug gevaarlijkste stukje snelweg'

Bij de oprit Feijenoord van de A16 richting Rotterdam zijn vorig jaar de meeste ongelukken gebeurd. Het was bijna vijftig keer raak. Vorig jaar stond de oostbaan van de weg vlak voor de Van Brienenoordbrug nog zesde in de lijst van de Stichting Incident Management Nederland.

De stichting heeft het wegennet opgeknipt in stukjes van een kilometer en kijkt naar het aantal ongelukken op die weggedeelten. In de top-10 die zo ontstaat nemen de A12 bij Gouda en de A20 bij het Schieplein een gedeelde tweede plaats in met 43 ongelukken.

Dat de parallelbaan van de Van Brienenoordbrug de lijst aanvoert, verbaast de stichting niet. "Daar ontstaan ongevallen door de lage snelheid van het verkeer dat van de zeer bochtige oprit afkomt. Veel automobilisten onderschatten de lengte van de invoegstrook."

De Stichting Incident Management Nederland heeft ook een lijst gemaakt van wegvakken met een lengte van vijf kilometer.

Het stuk snelweg waar de meeste ongelukken gebeuren In die lijst staat de A10 bij Amsterdam bovenaan. De A16 tussen Ridderkerk en Rotterdam staat dan op de tweede plaats. De omgekeerde richting van de A16 prijkt op de vierde plek.