Inschrijving Koningsspelen officieel van start Opening inschrijving Koningsspelen op de Bavokring (Foto: Adriaan Visser) Opening inschrijving Koningsspelen op de Bavokring (Foto: Adriaan Visser)

Het duurt nog bijna drie maanden voor de Koningsspelen worden gehouden, maar vanaf woensdag kunnen kinderen zich al inschrijven. In Rotterdam is hiervoor het officiële startschot gegeven op basisschool de Bavokring in de wijk Kralingen. Het thema dit jaar is 'Binnenstebuiten'.

Initiatiefnemer Richard Krajicek maakte op de school het thema bekend van de jaarlijkse sportdag voor kinderen in Nederland en het Caribisch gebied. De huidig directeur van het wereldtennistoernooi schreef zichzelf daarna symbolisch als eerste in voor de zesde editie van de Koningsspelen. Kinderen voor Kinderen heeft net als voorgaande jaren een speciaal themalied uitgebracht dat op de school voor het eerst werd uitgevoerd. Verder waren wethouder Adriaan Visser en Ron Boszhard van ZappSport naar de school gekomen voor de officiële kickoff. Vorig jaar deden meer dan 1,2 miljoen kinderen van 6.000 basisscholen mee. Ze kregen een Koningsontbijt. Daarna is er een sportprogramma.