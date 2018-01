Op weg naar de marathon: Vijf tips over... middeltjes en smeerseltjes!

Coach Gerben van het Rijnmond Running Team geeft elke week vijf tips over dingen waar je tegenaan kunt lopen in de voorbereidingen op de marathon van Rotterdam.

Deze week: wat doe ik aan die vermaledijde schuurplekken en al die andere pijntjes en gevoeligheden?

Tip 1: De een heeft er meer last van dan de ander: geïrriteerde liezen, oksels en tepels. In het ergste geval loopt het rood aan door het schuren. De oplossing: smeer er wat vaseline op en neem, als je er echt veel last van hebt, voor onderweg lippenbalsem mee.

Tip 2:Eén lichaamsdeel, je tepels, pak ik er nog even specifiek uit: plak ze af met pleisters. Dat voorkomt een heleboel ellende, heus waar.

Tip 3:Koop de juiste sokken. Je zult hiervoor moeten testen wat jij lekker vindt zitten, maar als je op goede sokken loopt is de kans groot dat je die irritante blaren voorkomt.

Tip 4:Om bij je voeten te blijven: knip je teennagels en zorg voor het juiste schoeisel. Bij veel hardlopers is de maat van hun hardloopschoenen net iets groter dan die van hun gewone schoenen. Als het allemaal te strak zit, schuurt het tegen elkaar aan en kun je een bloeduitstorting onder je nagels krijgen.

Tip 5:En niet geheel onbelangrijk: je huid verzorgen. Natuurlijk misstaat een frisse douche niet na een zware training, maar wat dacht je van een laag zonnebrandcrème? Denk nou niet: 'Ik ga maar heel kort trainen' of 'De zon is vast nog niet zo sterk'. Gewoon factor 30, 40 of 50 erop en racen.