Cocu over Feyenoord: 'Veel kwaliteit, alleen wisselvallig' Phillip Cocu in De Kuip.

PSV-trainer Phillip Cocu denkt dat zijn ploeg lef moet tonen in De Kuip om door te dringen tot de halve finale van de KNVB Beker. Het puntenverschil van zestien in de eredivisie telt volgens de Brabander niet mee. ''Feyenoord heeft heel veel kwaliteit in huis, ze hebben alleen wisselvallig gepresteerd'', zegt Cocu tegen Omroep Brabant.

De voormalig Oranje-international kan wel een aantal redenen bedenken waar die wisselvalligheid vandaan komt. ''De Europese wedstrijden waren een zware belasting en een aantal blessures zijn bijvoorbeeld allemaal tegenslagen die ze hebben moeten overwinnen.'' Cocu vindt dan ook dat de Rotterdammers over een sterke selectie beschikken. ''Ze hebben een goede organisatie, een goede structuur in de ploeg, spelers die een goal kunnen maken en een sterk middenveld. Het wordt zeker niet eenvoudig om Feyenoord te verslaan. We moeten ons van onze beste kant laten zien en lef tonen in De Kuip om aanspraak te maken op de volgende ronde.'' De laatste keer dat Feyenoord en PSV elkaar troffen in De Kuip won de ploeg van Giovanni van Bronckhorst met 2-1. Bekijk hierboven de winnende goal, die op bijzondere wijze tot stand kwam.