Onderzoeksraad: Voorbereiding op kernramp moet beter

Nederlandse gebieden die bij kernramp in België of Duitsland te maken krijgen met radioactiviteit (Beeld: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Nederland, België en Duitsland oefenen te weinig samen om zich voor te bereiden op een mogelijke kernramp. De landen informeren elkaar weliswaar over de veiligheid van elkaars centrales, maar de samenwerking kan beter, schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport.

Aanleiding voor het onderzoek was onder meer de onrust na een reeks storingen in de Belgische kerncentrales in Doel en Tihange. Als daar wat mee gebeurt, dan zijn de gevolgen ook merkbaar in onze regio.

Onlangs zijn in Midden- en Zuid-Nederland jodiumpillen uitgedeeld . Die moeten bij een kernramp voorkomen dat kinderen gezondheidsschade oplopen. Maar er moet meer gebeuren, vindt de Onderzoeksraad.

Nederland, België en Duitsland bereiden zich nu nog los van elkaar voor op een nucleair ongeluk. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft vorig jaar nog een oefening gehouden. Ook wisselen Rotterdamse experts informatie uit met collega's in Zeeland.

Maar de nationale aanpak vergroot de kans op verwarring en onrust over de grens als er echt wat gebeurt, zegt de onderzoeksraad. Er wordt bij de voorbereiding bijvoorbeeld te weinig rekening gehouden met taal- en cultuurverschillen.

Gezamenlijke oefeningen kunnen dat voorkomen, denkt de Onderzoeksraad. Die oefeningen worden landelijk gecoördineerd.

Informatievoorziening

Verder vindt de onderzoeksraad dat de communicatie bij storingen en ongelukken beter moet. De informatie is nu nog te ingewikkeld voor leken.

De Onderzoeksraad adviseert staatssecretaris Stientje van Veldhoven om snel met haar collega's van België en Duitsland om tafel te gaan om de samenwerking en de informatievoorziening te verbeteren.