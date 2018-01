Deel dit artikel:











Schiedam heeft felicitatieregister voor jarige prinses Burgemeester Lamers tekent het register

In Schiedam is een felicitatieregister geopend voor prinses Beatrix, die woensdag 80 jaar wordt. Het register ligt in de hal van het stadskantoor, waar ook een kleine expositie met staatsieportretten is ingericht.

Burgemeester Lamers heeft het register als eerste getekend. Wie dat ook wil doen, kan tot 6 februari terecht. Daarna worden de felicitaties opgestuurd naar de prinses. Beatrix bracht in 1988, 2006 en 2010 een bezoek aan Schiedam. Ze was toen nog koningin. Wie een digitale felicitatie wil overbrengen aan de prinses kan terecht op de website van het Koninklijk Huis.