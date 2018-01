Deel dit artikel:











Man scheurt ruim twee keer te hard door de Hoeksche Waard

Een automobilist heeft woensdagochtend in Klaaswaal zijn rijbewijs kunnen inleveren. Hij reed met 120 kilometer per uur over de Kreupeleweg. Op die weg is 50 kilometer per uur toegestaan.

De man krijgt een bekeuring. Justitie laat verder door het CBR onderzoeken of de man lichamelijk of geestelijk geschikt is om een auto te besturen.