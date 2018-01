Islamoloog Ramadan opgepakt na aangifte van misbruik

Islamkenner Tariq Ramadan is in Parijs opgepakt op verdenking van de verkrachting van twee vrouwen. De voormalig adviseur van de gemeente Rotterdam ontkent dat hij iets heeft misdaan en spreekt van een lastercampagne tegen hem.

De aanhouding volgt op een aanklacht die in oktober is ingediend door een Franse vrouw. Daarna volgden er meer beschuldigingen van misbruik. Zo zeggen enkele Zwitserse vrouwen dat ze in hun schooltijd zijn verleid door Ramadan, toen die hun leraar Frans was.

Ramadan (55) was deskundige in dienst van de gemeente Rotterdam. Ook werkte hij op de Erasmus Universiteit, waar hij het vak 'identiteit en burgerschap' doceerde.

Hij werd in 2009 ontslagen, omdat hij een discussieprogramma presenteerde op een Iraanse nieuwszender.