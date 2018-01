Deel dit artikel:











Rotterdammer overlijdt na vechtpartij bij Schouwburg Jip Jurg

Een 32-jarige Rotterdammer is op het Schouwburgplein in de stad in elkaar geslagen en enkele dagen later overleden. De politie heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet.

De man, Jip Jurg, was vrijdagavond met enkele vrienden aan het stappen in het centrum van Rotterdam. Na een feest in de Rotterdamse Schouwburg raakte hij rond 02:30 uur betrokken bij een vechtpartij. Vervolgens nam hij een taxi naar huis. Ruim een dag later werd het slachtoffer dood gevonden door zijn vader. Uit sectie is gebleken dat Jurg inwendig letsel had. De politie wil weten wat er precies is gebeurd op het plein voor de Schouwburg. Er waren op dat moment ook bezoekers van het Internationaal Filmfestival Rotterdam. De recherche hoopt dat zij meer kunnen vertellen. Ook is de politie op zoek naar de taxichauffeur die Jurg naar huis bracht.