Buurtpark Rotterdamse Stampioenstraat moet definitief wijken voor huizen

Het strookje groen tussen de huizen aan de Rotterdamse Stampioenstraat wordt definitief bebouwd met huizen. Woensdag oordeelde de Raad van State dat de plannen van de gemeente Rotterdam voldoen aan alle eisen. Enkele bewoners hoopten de bouw op het speelterrein te kunnen stoppen door een procedure aan te spannen.

Het bestemmingsplan van de gemeente Rotterdam schoot meerdere buurtbewoners in het verkeerde keelgat. Het buurtpark zou één van de weinige stukjes groen zijn in het 'versteende' noordelijke deel van de wijk Feijenoord. De gemeente wil in het parkje vier tot acht huizen laten bouwen.

Volgens de Raad van State voldoet het bestemmingsplan aan alle eisen en zijn er in de naburige wijken wél voldoende parken en trapjesveldjes aanwezig.

De Raad van State wijst ook op de 'herplantplicht' van de gemeente, waardoor het aantal bomen in de buurt ongewijzigd blijft.

In het verleden stonden de plek van het buurtpark al huizen. Na de sloop tientallen jaren geleden kwam er een voetbalkooi en werd de groenstrook steeds populairder onder bewoners. Het is nog niet duidelijk wanneer de bouw van de woningen van start gaat.