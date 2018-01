Deel dit artikel:











Verzamelaars in de rij voor speciale Oranjevaas

Nee, dit keer geen run op de allernieuwste smartphone, coole sneaker of popconcert. In Leerdam draaide het woensdag om bijzondere vaasjes ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Beatrix. En daar hadden sommige verzamelaars uren wachten voor over in de winkel van de glasfabriek.

Ontwerper Frank Tjepkema heeft een exclusieve serie mondgeblazen Oranjevazen gemaakt. Van het kleinste vaasje in de 3-delige serie, het Oranjevaasje Beatrix 80, zijn slechts driehonderd stuks vervaardigd en dat zorgde voor behoorlijk wat opwinding onder Oranje-verzamelaars. De vaasjes gaan voor honderden euro's over de toonbank. Woensdagmiddag konden de kopers ze ophalen. "Bij binnenkomst kregen we de nummers uitgedeeld", zegt een van hen. "Nummer een, twee, drie, enzovoort. En ik was de zevende. Dat is redelijk, er zijn mensen die absoluut die allerlaagste nummers willen en die ontmoeten we dan ook altijd." Onder verzamelaars zijn lage nummers van series populair, dus sommige waren al heel vroeg aanwezig. "Een mijnheer was hier vanochtend al om 05:30 uur. Die wil geen enkel risico lopen en dat weet iedereen ook." Op de speciale verkoopdag waren ook burgemeester Tjerk Bruinsma en ontwerper Frank Tjepkema. De jarige prinses was er zelf niet bij. Zij kreeg het eerste vaasje aangeboden op haar woonadres, kasteel Drakensteyn.