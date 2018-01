Deel dit artikel:











Kleddernatte doop voor Frigg W Foto: Danny Cornelissen

In de stromende regen is woensdag aan de Wilhelminakade in Rotterdam de Frigg W gedoopt. Dat gebeurde door de vier echtgenotes van de eigenaren.

De Frigg W is van de Nederlandse rederij Cargow en gaat vooral aluminium van IJsland naar Rotterdam vervoeren. Omdat het om een 'multi purpose ship' gaat, is er ook plaats voor honderd koelcontainers. De Figg W is gebouwd in China. Cargow brengt later nog drie van dit soort schepen in de vaart.