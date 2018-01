Trevvel: het gaat beter, maar nog lang niet voor alle klanten

Een busje van Trevvel bij het Erasmus MC in Rotterdam

"Of het beter gaat met Vervoer op Maat? Dat is wel te hopen, want in de eerste week was het een chaos". Dat zegt een chauffeur die rijdt voor Trevvel, de organisatie die sinds 1 januari het vervoer in Rotterdam uitvoert.

Piet (red: naam is gefingeerd) reed al tien jaar voor RMC. Sinds begin deze maand rijdt hij diensten voor Trevvel. Hij klom in de pen na de brief van wethouder Sven de Langen aan de Rotterdamse gemeenteraad.

"De wethouder heeft het over problemen met de boordcomputer. Die heb ik niet gehad", zegt Piet. "Er zijn wel problemen met het contact tussen de chauffeur en de centrale. In het begin was het heel moeilijk. Vandaag moest ik nog zes minuten wachten voordat ik eindelijk contact had."

Gegevens

Veel gaat er mis omdat chauffeurs niet over de juiste gegevens van hun klanten beschikken. Chauffeur Piet: "Ik word met een personenauto gestuurd naar iemand die moet worden opgehaald met een vaste rolstoel. Dat gaat niet. Die klant moet dus dan weer op een busje wachten."

Het blijft onduidelijk wie er verantwoordelijk voor is voor het overdragen van de gegevens van klanten. De gemeente zegt alleen de contactgegevens te leveren aan Trevvel. Niet de informatie wat de klant mankeert en of bijvoorbeeld een rolstoel mee moet.

Volgens diverse instellingen zijn de gegevens al in het najaar aangeleverd. Ook zou de gemeente zich in die discussie hebben gemengd, blijkt uit eerdere berichten van bijvoorbeeld Gemiva-SVG .

Trevvel zegt dat begin december nog niet alle gegevens binnen waren. Mede daarom kon het systeem bij het begin in januari niet actueel zijn. "Trevvel is gewoon te laat begonnen", zegt chauffeur Piet. "Dat kwam omdat het personeel dat het werk moest doen, later overkwam van RMC."

Fout

Maar ondanks alles gaat het in de praktijk nog fout. Dat blijkt uit het voorval met de 3-jarige Roan. De chauffeur van zijn auto gooide de deur dicht, met de sleutel in de auto. Roan kwam tot schrik van de bezorgde ouders twee uur laten dan gepland thuis.

In een brief aan een cliënt schrijft Trevvel dat het geen contact kon opnemen, omdat de gemeente de gegevens niet had aangeleverd. "Maar", zegt de klant, "wij zijn op het zelfde nummer al gebeld door Trevvel. Dus dat klopt niet."

Roan wil niet meer met de bus totdat zijn vaste chauffeur weer terug is van vakantie. De familie brengt hem nu.

Nierpatiënt

Joyce is nierpatiënt. Zij moest drie uur wachten in het Erasmus MC voordat ze werd gehaald. Haar afspraak was per ongeluk door Trevvel uit het systeem gedrukt.

Vorige week zat ze beneden in haar flat in Ommoord te vernikkelen, terwijl ze op haar busje zat te wachten. "Ze kwamen te laat, waardoor ik niet meer voor een belangrijke afspraak kon worden gehaald."

Vandaag wordt ze gelukkig op tijd gehaald. "Maar iedereen moet zich realiseren hoe belangrijk dit is voor ons, kwetsbare mensen."

Demente ouderen

Een zorginstelling uit Rotterdam-Oost heeft ook verbetering gezien. "De mensen worden na de dagbesteding op tijd gehaald. Maar 's ochtends zijn sommigen nog steeds fors te laat", vertelt een medewerker van het centrum.

Een aantal klanten heeft inmiddels besloten om niet meer te komen. Dat is niet alleen vervelend voor de klant, maar ook voor de partner. De dagbesteding is voor de gezonde wederhelft vaak een moment voor andere activiteiten of rust.

Trevvel

In een reactie zeggen Trevvel en de gemeente Rotterdam dat er keihard wordt gewerkt om de opgaande lijn vast te houden. Ook zijn er met alle zorgaanbieders gesprekken over knelpunten. De telefoonlijnen zouden inmiddels niet meer overbelast zijn.

De opstartfase kost Trevvel extra geld. Zo worden er door taxibedrijven honderden extra ritten gemaakt dan oorspronkelijk de bedoeling was. "Dat nemen we op de koop toe. De dienstregeling is onze hoogste prioriteit", besluit de woordvoerder van Trevvel.

Debat

De Rotterdamse gemeenteraad voert donderdag vanaf 10:00 uur een debat over het Rotterdamse Vervoer op Maat.

Piet is een gefingeerde naam voor een chauffeur van Trevvel. Hij wil alleen anoniem zijn verhaal op Radio Rijnmond vertellen. De echte naam is bekend bij de redactie.

