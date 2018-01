Deel dit artikel:











Straatverlichting later aan in regio Alblasserdam

In meerdere gemeenten in de regio is de straatverlichting later aangaan dat de bedoeling was. Er kwamen meldingen binnen uit Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland.

Volgens netbeheerder Stedin ging het mis toen het aan het einde van de middag donker werd en de verlichting aan had moeten springen. Monteurs gingen gelijk aan de slag om het probleem te verhelpen. Een uur later deed alles het weer.



Stedin onderzoekt nog wat er precies aan de hand is geweest.