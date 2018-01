Syrische vluchteling is fanatiek vrijwilliger bij het IFFR

De 24-jarige Syriër Maik Moslli was in Syrie betrokken bij de revolutie en moest vluchten voor zijn leven. Hij woont nu drie jaar in Nederland. Moslli studeert, maar is nu vooral druk als vrijwilliger bij het International Film Festival Rotterdam.

Moslli is groot fan van het festival en leert hier veel mensen kennen. "Vorig jaar was ik ook vrijwilliger en heb ik ook veel mensen leren kennen", vertelt hij. "We zien elkaar nog regelmatig en gaan samen naar voorstellingen. Of we gaan samen sporten."

IFFR

Op het filmfestival werkt Moslli als zaalwacht. Hij scant de toegangskaarten en zamelt na de film de beoordelingsformulieren in. Als hij niet aan het werk is, gaat hij naar de film of bezoekt hij de IFFR-feesten.

"Ik heb besloten om alle dagen bij het IFFR te gaan werken", vertelt de 24-jarige Syriër. Het liefst gaat hij naar alle feestjes om daar mensen te ontmoeten en om zo veel te praten. "Alle mensen zijn enthousiast en kletsen vind ik heel leuk."

Gevlucht

Mossli vluchtte via Jordanië en het Turkse Istanbul naar Nederland. "Ik ben de enige van de familie die betrokken was bij de revolutie. Ik werkte bij de Syrische variant van het Rode Kruis."

"Mijn familie was bang dat ik een gevaar was voor hen. Zij hebben besloten dat ik naar het buitenland moest." Mossli woonde anderhalf jaar in Jordanië en dat was een zware periode voor hem.

"Sommige mensen respecteren vluchtelingen daar niet. Ik kon ook niet verder studeren. Ik was aan het vechten met het leven. Vervolgens ben ik naar Turkije gegaan. Het was daar iets beter dan in Jordanië. Ik kon daar in een Textielbedrijf werken."

"Na een jaar wilde ik wat anders. Net zoals iedereen. Alle vluchtelingen in Turkije hebben het idee om naar Europa te gaan. En ik heb dat uiteindelijk ook gedaan."