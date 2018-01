Feyenoord halve finalist na 2-0 zege op PSV

Feyenoord heeft zich geplaatst voor de halve finale van de KNVB-beker. In de eigen Kuip werd PSV verslagen met 2-0 door goals in de eerste helft van Sam Larsson en Tonny Vilhena.

Gesteund door vuurwerk vanaf de tribunes vloog Feyenoord uit de startblokken en kwam het na drie minuten spelen op voorsprong. Na een prachtige hakbal van Nicolai Jørgensen schoot Steven Berghuis op doelman Jeroen Zoet. De rebound was een prooi voor Sam Larsson.



Na een sterke openingsfase kwamen de Eindhovenaren iets beter in de wedstrijd en kwam het enkele keren gevaarlijk voor het doel van Brad Jones. Nadat de gelijkmaker uitbleef, kwam Feyenoord uit een afgeslagen hoekschop op 2-0. En schot met rechts van Tonny Vilhena werd van richting veranderd waardoor Zoet kansloos was.



In de tweede helft nam de druk van de Eindhovenaren toe en kregen Gaston Pereiro en Hirving Lozano een schotkans. Jones pakte het schot van de Uruguayaan en de inzet van de Mexicaan ging naast. Feyenoord leek op 3-0 te komen na een prachtige lob van Jørgensen, maar door hulp van de videoscheidsrechter werd de goal terecht afgekeurd wegens buitenspel van de Deen.



Ondanks het slotoffensief van PSV, werden er geen grote kansen meer gecreëerd door de koploper van de eredivisie. Naast Feyenoord zijn ook AZ en FC Twente zeker van een plek in de halve finale. Het laatste ticket gaat naar de winnaar van het duel Willem II – Roda JC van donderdagavond. Na afloop van deze wedstrijd wordt er geloot.





Scoreverloop

3' 1-0 Sam Larsson35' 2-0 Tonny Vilhena

Opstelling Feyenoord

Jones; St. Juste, Van Beek, Tapia, Malacia (45' Haps); El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson (83' Botteghin).