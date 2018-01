Verkiezingsdebat Albrandswaard: 'Je moet niet bouwen voor meer'

Het ging er woensdagavond tijdens het verkiezingsdebat in het Kasteel van Rhoon soms heftig aan toe. Verschillende thema's, zoals windmolens en sportvoorzieningen in de Albrandswaard, kwamen aan bod. Vooral het woningtekort en de komst van statushouders hielden de gemoederen flink bezig.

Maret Rombout (EVA), Jan Backbier (Leefbaar Albrandswaard) en Frans van Zaalen (CU/SGP) gingen erover met elkaar in debat:

"EVA voelt een behoorlijke spanning als het gaat om uitbreiding van woningbouw en sociale woningbouw, de druk van buitenaf en het gevoel dat we hebben van binnenuit", aldus Rombout.

"De druk van buiten is heel duidelijk om statushouders te huisvesten. Maar we voelen ook de druk van binnen. Albrandswaard is een kleine agrarische gemeenschap en mensen willen het houden zoals het is. We worden al behoorlijk belast in gebieden waar we niets meer kunnen, dus er zijn nog maar een paar kleine gebieden waar we woningbouw kunnen doen."

Volgens Rombout moeten er vooral woningen voor doorstromers komen. "Je moet niet bouwen voor meer."

Problemen

De gemeenteraad ging eerder akkoord met de komst van gemiddeld zestig statushouders per jaar. De komst van de migranten leidt volgens Rombout tot problemen in sommige buurten: "We erkennen wel dat er in sommige wijken problemen zijn, waar statushouders toch geclusterd zijn komen te wonen in de sociale woningbouw."

Volgens Backbier van Leefbaar Albrandswaard zijn die problemen te danken aan het beleid van EVA: "Die partij heet in de volksmond inmiddels Echt Voor Asielzoekers."

Backbier ziet liever dat alles blijft zoals het is. "De sociale samenhang zoals we die nu kennen moet behouden blijven."

50 procent huurwoningen

Hij besluit zijn verhaal met een opmerkelijk voornemen dat gelach opwekt uit de zaal: "Wat we nu constateren is dat Albrandswaardse jongeren en Albrandswaardse ouderen nul op het rekest krijgen en wel heel lang op de wachtlijst voor een woning moeten staan. We willen daarom het aandeel sociale huurwoningen verhogen van 25 naar 50 procent."

Frans van Zaalen van ChristenUnie/SGP noemt het gebrek aan betaalbare woonruimte een groot probleem voor jongeren in de gemeente. "Die moeten als ze het ouderlijk huis uit willen uitwijken naar een woning in de regio Rotterdam."

Ruimte voor een ieder

Van Zaalen roept verder op de discussie over de statushouders niet te vermengen met die over de woningbouw.

"In Albrandswaard moet er ruimte zijn voor een ieder. Niet alleen de dure koopwoningen, maar ook vooral de sociale huurwoningen. We moeten de hele discussie over statushouders loshalen van het sociale woningbouwbeleid en scheefwonen tegengaan", besluit Van Zaalen.



Radio Rijnmond komt de komende tijd vrijwel dagelijks uit een andere gemeente in de regio met het programma KOORTS. Woensdag was presentator Ruud de Boer te gast in Rhoon. Ook de lokale omroep RTV Albrandswaard zond het debat uit. De uitzending begint op minuut 9.