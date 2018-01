Dit hoveniersbedrijf bestaat langer dan Nederland

"Die transportfiets was wel voldoende. Dat busje hoefde dus niet zo nodig van mijn opa, maar mijn vader vond wel dat een auto de toekomst was", vertelt Dionysios Sofronas, directeur van het Ridderkerkse hoveniersbedrijf Aardoom. Hij is de zevende generatie die voor het 225 jaar oude bedrijf werkt.

Ter ere van het bijzondere jubileum is er in de Oudheidkamer Ridderkerk een tentoonstelling over het familiebedrijf. De onderneming is opgericht in 1793 en is daarmee 21 jaar ouder dan het Koninkrijk der Nederlanden.

In de tentoonstelling staan verschillende apparaten die in de loop der eeuwen gebruikt werden. Ook zijn er foto's en oude flyers te zien. "Grasmaaien en knippen, zes gulden. Heg knippen voor 18,25. Nou, daar doen we het tegenwoordig niet meer voor."

Lange familiegeschiedenis

Sofronas stamt af van een familie van schippers uit de Hoeksche Waard. Ze vervoerden rijshout over slootjes en singels, tot iemand van de familie Aardoom zich vestigde in Ridderkerk en een hoveniersbedrijf begon.

De huidige directeur van het familiebedrijf is erg trots, zeker als hij naar de oude familiefoto's kijkt. "We wisten al dat het een oud bedrijf was, maar we dachten heel lang dat het was opgericht in 1830. In 1999 hebben we zelfs ons 170 jaar jubileum gevierd."

Na verder onderzoek bleek dat het hoveniersbedrijf toch één generatie ouder is. De achtste generatie is inmiddels al aangesloten bij het bedrijf, want de zoon van Sofronas is sinds kort in dienst. "Hij doet nu nog een hoveniersopleiding, maar werkt al in het bedrijf."

De waarde van voortgang

Sofronas realiseert zich dat het 225-jarige bestaan van zijn bedrijf bijzonder is: "Vandaag de dag is het niet meer zo vanzelf spreken dat kinderen hun ouders opvolgen in een bedrijf. Je ziet toch dat dit onder druk staat."

"Onze jeugd heeft zoveel kansen en heeft zelfs last van keuzestress door alle mogelijkheden die ze hebben. De waarde van voortgang van vader op zoon in een familiebedrijf wordt ook wel eens onderschat. Ik denk dat we wel zuinig mogen zijn op die waarde."

De tentoonstelling over de geschiedenis van het hoveniersbedrijf is de komende twee maanden in de Oudheidkamer in Ridderkerk te zien.