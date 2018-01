Het Ding staat er weer

Het Ding is terug in Rotterdam.

Het Ding is terug in Rotterdam. Het staat gerestaureerd en wel op de plek waar het tot vorige zomer stond, pal voor De Bijenkorf op de Coolsingel.

De opvallende sculptuur is 26 meter hoog en werd in 1957 als wederopbouwcadeau geschonken aan de gemeente Rotterdam. Decennia lang is het al een referentiepunt in de binnenstad.

De Rotterdamse kunstkenner Evert Maliangkay voerde een jarenlange strijd om het beeld op te knappen. En met succes, want vorig jaar werd met de restauratie begonnen. Eigenaar Bouwfonds betaalde de kosten van de werkzaamheden, zo'n zeven ton.

Het bedrijf heeft lang gewacht met het onderhoud, omdat er onenigheid was over wie voor de kosten zou opdraaien.

Het Ding is gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Naum Gabo.