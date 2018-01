Een echte HEMA op Zwijndrechtse school, maar zonder rookworsten

In Zwijndrechtse Loket-College is een echte HEMA-outlet te vinden

De HEMA in de Zwijndrechtse Loket-College

Rookworsten hebben ze er niet, maar wel allerlei andere typische HEMA-producten als rompertjes, theedoeken en ondergoed. Op de Zwijndrechtse school Het Loket opent straks officieel een HEMA-filiaal, het eerste in ons land op een school.

"Het is een beetje spannend, maar deze eerste keer is al super leuk", vertelt de 15-jarige Sanne uit Zwijndrecht. De HEMA-outlet is nu nog een proef, maar de school en de leerlingen zijn enthousiast.

Het echte werk

"Rekenen, economie, maar ze leren ook basale dingen, zoals op tijd komen", vertelt Robert Bettenbroek, docent Economie en Ondernemen. Vanuit de HEMA werkt hier één medewerker en dus moeten de derdejaars vmbo echt aan de bak.

Op de meeste stages mogen de leerlingen nog niet inventariseren of achter de kassa werken. Hier moeten de leerlingen wel, want de winkel moet blijven draaien.

Dat het werk 'echt' is, stimuleert de vmbo'ers wel enorm, ziet Bettenbroek: "Wat soms boefjes zijn in de klas, zijn vaak modelleerlingen in de winkel. Dit is echt en je ziet dat hun houding verandert."

Praten met 'nette woorden'

"'Je' en dat soort dingetjes mag niet gebruikt worden in de winkel, want dat is niet netjes", vertelt Sanne. "Je moet echt wel met nette woorden praten."

Juist dat klantencontact vindt Sanne leuk. "Je leert wel een hoop in de klas, maar om echt te werken, vind ik ook wel heel leuk." En echt is het zeker. "Zelfs de HEMA-klantenpas is hier te gebruiken."

De proef loopt voorlopig goed, en niet alleen vanwege het resultaat bij de leerlingen. Ook de omzet van de winkel mag er zijn. Iedereen is welkom in de outlet en er wordt makkelijk een paar honderd euro omzet gedraaid.

En Sanne doet het volgens Diana van HEMA erg goed: "Ze doet het geweldig. Echt geweldig. Ze is hartstikke enthousiast en dat is zo leuk."