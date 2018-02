Rotterdamse raad debatteert over vier jaar Kendoe

Drie weken geleden presenteerde het Rotterdamse college trots de resultaten van vier jaar besturen onder het motto 'Kendoe', door de letters 'Kendone' omhoog te houden. Donderdag debatteert de gemeenteraad over de afgelopen vier jaar.

"We zijn als Rotterdam als laatste uit de crisis gekomen. Dat noem ik geen Kendoe", zegt Jan-Willem Verheij van oppositiepartij VVD in aanloop naar het debat. Hij verwijst naar het collegedoel om 12 duizend mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen. Dat doel is gehaald, stelt het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA.

"Dat is inderdaad gelukt, maar tegelijkertijd zijn er weer heel veel mensen bijgekomen, waardoor we per saldo nog evenveel mensen in de bijstand hebben", zegt Verheij.

"We hadden 38 duizend mensen in de bijstand. Dat is nog steeds zo. Dat is geen goede prestatie", bevestigt Leo Bruijn van eveneens oppositiepartij PvdA.

Maar de coalitiepartijen zien het heel anders. "Het is een wereldprestatie. We hebben 12 duizend mensen uit de bijstand gekregen. Vergeet niet dat er statushouders bijgekomen zijn, die ook in de bijstand zitten en dat er mensen met een afgeschafte Wajong-uitkering bij zijn gekomen", zegt Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam.

Welles nietes

Het is de voorbode van een verantwoordingsdebat waarbij coalitiepartijen vooral hun succes zullen onderstrepen en de oppositie kritiek zal leveren. "Daarmee is het een welles-nietesdebat", zegt Bruijn. "Het debat zal ook in het teken staan van de verkiezingen."

Bij de presentatie van de resultaten wees het Kendoe-college erop dat van de acht doelen die het gesteld heeft er vier zijn gehaald, drie bijna en één niet.

Vieze straat

Een van de doelen die het college bijna heeft gehaald, is het zogenoemde 'schoonniveau'. Volgens wethouder Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) is slechts in één wijk het vereiste schoonniveau niet gehaald. De rest van Rotterdam is volgens hem wel schoner geworden.

Daar krijgt Eerdmans veel kritiek op. "Ik geloof dat er nog een Rotterdammer is die gelooft dat Rotterdam schoon is en dat is Joost Eerdmans", reageert Verheij.

"De klachten over vuilnis op straat is het afgelopen jaar verdubbeld. Ook wij krijgen veel klachten binnen via ons meldpunt . Dat moet heel snel beter", zegt het VVD-raadslid.

Het aantal meldingen wordt nu beter gemeten, waardoor inzichtelijker is geworden dat er veel wordt geklaagd, zegt Buijt. "Het is al decennia lang een puinhoop op straat in Rotterdam, nu worden er echt slagen gemaakt."

Zijn partij Leefbaar zou graag harder optreden tegen vervuilers. "Maar die middelen en mensen ontbreken nu, onder meer omdat we boetes niet mogen verhogen van de landelijke overheid."