Regio Rijnmond herdenkt Watersnoodramp 65 jaar later

Op tal van plekken in de regio wordt donderdag stilgestaan bij de Watersnoodramp. Het is vandaag 65 jaar geleden dat grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant overstroomden en ruim 1800 mensen om het leven kwamen.

Het noodlot sloeg toe in de nacht van 31 januari op 1 februari. Een zware storm kwam vanuit Schotland naar Nederland. Omdat de westerstorm samen viel met springtij, waarbij het water een stuk hoger komt tijdens vloed, braken de dijken op tientallen plekken door.

Veilig heenkomen



Veel dorpen stonden op in een mum van tijd onder water. Sommige dorpen waren eilandjes in een grote watermassa, waarbij alleen het centrum nog boven het water uitstak. Andere stonden helemaal blank.

Mensen zochten in allerijl een veilig heenkomen op bijvoorbeeld het dak van hun huis of binnendijken. Vaak tevergeefs, omdat huizen en dijken bezweken onder de druk van het water.

De Watersnoodramp in de regio Rijnmond in beeld - tekst gaat onder de foto's verder



Slachtoffers



Oude-Tonge is met 305 doden het zwaarste getroffen door de watersnood. In Nieuwe-Tonge verdrinken 86 mensen en in Stellendam 62. In Numansdorp komen 56 mensen om, in Strijen 41 en in 's-Gravendeel 36.

Met 1836 slachtoffers is het de grootste natuurramp die Nederland heeft getroffen na de Tweede Wereldoorlog.

Herdenken



Vooral op Goeree-Overflakkee zijn donderdag meerdere herdenkingsdiensten. Zo bezoekt de commissaris van de Koning Jaap Smit de bijeenkomst in Oude-Tonge.

Ook in onder meer Middelharnis, Stellendam, Den Bommel, Nieuwe-Tonge en Rhoon wordt de Watersnoodramp herdacht.