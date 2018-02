Deel dit artikel:











'Ze keek ons met grote ogen aan en riep: Help! Help!' 'Zij keek mij met grote ogen aan, maar ik kon niks doen.'

Hendrika Verdonk was 12 jaar oud toen grote delen van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland overstroomden. Zij overleefde met haar familie de Watersnoodramp door op zolder te schuilen in 's-Gravendeel. Drie jaar later zette ze haar verhaal op papier. Later werd dat verhaal opgenomen in een boekje.

De verwoesting en het leed waren ongekend heftig en de sporen maken tot op de dag van vandaag indruk. Ook nog steeds bij de toen 12-jarige Verdonk. "Als je iets ergs meegemaakt hebt, dan blijf je daar altijd van tijd tot tijd aan denken." De inmiddels 77 jaar oude Verdonk-Van Hengel zag vanuit een zolderraam wat zich buiten afspeelde. "Er dreven levende en dode dieren. Mensen riepen om hulp. Een meisje kon zich aan de dakrand vasthouden. Ik kende haar. Zij keek mij met grote ogen aan en riep: help, help, maar ik kon niks doen. Uiteindelijk heeft ze het door de kou niet kunnen redden." Hendrika Verdonk-van Hengel kan nog steeds emotioneel worden als ze aan de ramp denkt. "Die beelden blijven op je netvlies staan. Het water kwam met een enorme kracht aan. Gelukkig kwamen wij op tijd boven. Als wij te laat waren, hadden wij niks kunnen doen. Dan waren wij misschien wel omgekomen."