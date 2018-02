Omzet Unilever stijgt dankzij Dove en Knorr

Unilever heeft in het laatste kwartaal van 2017 meer omzet geboekt ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016. De omzet steeg met 4 procent.

Het Britse-Nederlandse bedrijf deed goede zaken met onder meer doucheproducten van Dove en maaltijdpakketten van Knorr.

De totale omzet kwam in het vierde kwartaal uit op 12 miljard euro. Daar zit niet de omzet bij van de margarinetak, die binnenkort wordt verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR. De margarine wordt gemaakt aan de Nassaukade in Rotterdam-Zuid.

Unilever heeft afgelopen jaren flink bezuinigd en dat is nu te zien in de cijfers. Over heel 2017 bedroegen de opbrengsten 50,7 miljard euro, ruim 2 procent meer dan in 2016. De nettowinst kwam uit op 6,5 miljard euro. Dat is bijna een miljard meer dan het jaar ervoor.