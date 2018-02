Deel dit artikel:











Rotterdammer vast na vondst vuurwerkbommen en wapens

Een 29-jarige Rotterdammer is opgepakt, omdat hij thuis grote vuurwerkbommen, vuurwapens en munitie had liggen. Agenten vielen het huis aan de Niels Bohrplaats in Rotterdam-Ommoord binnen na een anonieme tip.

In huis zagen ze meteen twee wapens, die klaarlagen voor gebruik. In de kelder en de rest van de woning vonden ze drie vuurwerkbommen. De man is aangehouden en zit voorlopig nog vast.