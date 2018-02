'Beter toezicht na onderhoudsstop in chemische industrie'

Er gebeuren te vaak incidenten in de chemische industrie nadat een bedrijf heeft stilgelegen voor groot onderhoud. Het toezicht op die zogeheten stops moet daarom beter om herhaling van fouten te voorkomen, zegt gedeputeerde Rik Janssen (SP) van Zuid-Holland na de gebeurtenissen bij Shell afgelopen zomer.

Shell kent de pijnlijke combinatie van de herstart en incidenten. In Moerdijk ging het in 2015 mis en in Pernis was het in 2017 raak als gevolg van fouten die gemaakt zijn tijdens onderhoud in 2014.

Medewerkers vergaten destijds na onderhoud een buis goed af te sluiten, waarna er water in kwam te staan. De buiswand begaf het daarna, waardoor op 31 juli waterstoffluoride lekte.

Hoewel er geen schadelijke hoeveelheid vrijkwam, was er grote paniek in de omgeving van Shell. Omwonenden dachten dat een gevaarlijke gaswolk richting Hoogvliet dreef nadat agenten ten onrechte met geluidswagens hadden opgeroepen ramen en deuren te sluiten.

Snelheid







"Als zaken niet worden afgesloten die wel afgesloten hadden moeten worden, dan zegt dat iets over de manier van werken", zegt Janssen verwijzend naar wat misging in 2014. "Dat mag gewoon niet gebeuren."Bij grote onderhoudsstops worden veel externe bedrijven ingeschakeld. Volgens Janssen hangt hen een boete boven het hoofd als ze niet op tijd klaar zijn."Onze indruk is dat daardoor een groter risico ontstaat op incidenten. Wij zullen ook meer gericht controleren tijdens onderhoudsstops. Dat doen we aangekondigd en onaangekondigd."

Boetes



Als de bedrijven niet doen wat de regels voorschrijven, dreigt een boete van de provincie. Chemiebedrijven Odfjell en Abengoa moesten in het verleden al honderdduizenden euro's op tafel leggen, omdat ze de voorschriften negeerden.

Janssen: "Ik zeg altijd tegen bedrijven: je kunt beter geld in het bedrijf investeren om dit te voorkomen dan een boete betalen. Dan betaal je twee keer: de boete en het geld om alsnog de boel te repareren."

Onrust



De gedeputeerde weet dat de onrust na de problemen bij Shell afgelopen zomer groot was. Hij benadrukt dat alle maatregelen niet betekenen dat de provincie als toezichthouder nieuwe incidenten uitsluit.

"Helemaal tot nul reduceren kunnen we het niet", zegt Janssen. "De grootste verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven zelf. Zij moeten alle maatregelen nemen om de risico's zo klein mogelijk te houden. Mensen mogen er op rekenen dat wij consequent handhaven en optreden waar nodig is."