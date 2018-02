Deel dit artikel:











Rotterdams ambulancepersoneel voert maandag actie Ambulancepersoneel tijdens een ander protest (Archieffoto)

Ambulancemedewerkers in Rotterdam houden maandag stiptheidsacties vanwege de te hoge werkdruk in hun sector. Ook in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Hollands-Midden houden medewerkers zich tijdens hun werk heel precies aan de regels.

Door gebrek aan medewerkers is er ook een tekort aan beschikbare ambulances, zeggen vakbond FNV en het personeel. Medewerkers kunnen daardoor soms niet op tijd bij een spoedgeval zijn (dat moet binnen 15 minuten), waardoor de zorg aan patiënten in gevaar komt. Hygiëne

Om aandacht te vragen voor de werkdruk gaan werknemers zich maandag heel strikt aan de regels houden, zoals de maximale snelheid en werk- en rusttijden. Ook worden hygiëneregels strikt nageleefd. Daar is nu vaak geen tijd voor, omdat ambulances van patiënt naar patiënt rijden en er te weinig collega's staan bij de standplaats. Om aandacht te vragen voor de werkdruk gaan werknemers zich maandag heel strikt aan de regels houden, zoals de maximale snelheid en werk- en rusttijden. Ook worden hygiëneregels strikt nageleefd. Daar is nu vaak geen tijd voor, omdat ambulances van patiënt naar patiënt rijden en er te weinig collega's staan bij de standplaats. "Deze werkzaamheden en richtlijnen klinken als heel normaal en zijn niet voor niets opgesteld, maar in de praktijk kunnen medewerkers zich hier nauwelijks aan houden vanwege de aanhoudende drukte op de ambulances", schrijft FNV-voorman Fred Seifert. Ook de extra werkzaamheden die de werkdruk verhogen, zoals het invullen van formulieren voor wetenschappelijk onderzoek en de digitale administratie, worden maandag niet uitgevoerd. Tijdens de actie zal de veiligheid van patiënten niet in gevaar komen, verzekert Seifert. Alsnog actie

Stiptheidsacties zijn een manier om te protesteren; de efficiëntie of productie wordt verlaagd door alle regels en voorschriften heel nauwkeurig na te leven. Stiptheidsacties zijn een manier om te protesteren; de efficiëntie of productie wordt verlaagd door alle regels en voorschriften heel nauwkeurig na te leven. De actie zou eigenlijk in november vorig jaar plaatsvinden, maar werd uitgesteld omdat er

extra geld was toegezegd door minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport). Toen de partijen het niet eens werden over de verdeling van het extra geld, besloot het personeel alsnog actie te voeren. De stiptheidsactie is een aftrap voor de sector. Het is de bedoeling dat meer steden en regio's aansluiten.