Eerste namen North Sea Jazz bekend

Disco- en funklegende Nile Rodgers, Earth Wind and Fire en The O'Jays treden op tijdens de 43ste editie van het North Sea Jazz Festival. Het zijn de eerste namen die de organisatie bekend heeft gemaakt.

Daarnaast is de rijzende R&B-ster Khalid aanwezig. De Frans-Cubaanse tweelingszusjes Lisa-Kaindé Diaz en Naomi Diaz van Ibeyi komen ook.

Gregory Porter zal zijn project rond Nat King Cole samen met het Metropole Orkest presenteren. Porter heeft een nieuw album genaamd 'Nat King Cole & Me'. Daarop zingt hij liedjes van de in 1965 overleden jazzlegende.

Het is niet de eerste keer dan Porter en het Metropole Orkest samenwerken. Ze traden in 2014 al samen op tijdens het North Sea Jazz Festival. Ook stonden ze samen in Paradiso en toerden ze door Duitsland.

Verder staan de volgende artiesten gepland op het grootste indoorjazzfestival ter wereld: Pharoah Sanders, Carla Bley, Marcus Miller, John Scofield, John Medeski , Joshua Redman, Christian Scott, Robert Glasper en het Vijay Iyer Sextet is geboekt.

Het North Sea Jazz Festival is van 13 tot en met 15 juli in Ahoy Rotterdam.