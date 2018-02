Burgemeester Oskam woont eindelijk in Capelle aan den IJssel

Oskam schrijft zich met zijn gezin in bij de gemeente

Burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel heeft zich donderdag officieel ingeschreven als inwoner van zijn gemeente. Hij heeft een plek gevonden aan de Dorpsstraat.

Oskam is sinds twee jaar burgemeester van Capelle, maar woonde nog altijd in zijn oude woonplaats Rijswijk. De burgermeester kon geen geschikte woning vinden.

Oskam had afgelopen zomer een monumentale woonboerderij op het oog, naast kinderboerderij Klaverweide. Hoewel de gemeente het huis zelf had aangeboden, ontstond er ophef over.

De woning moest voor enkele tonnen worden verbouwd en de kinderboerderij moest wijken, omdat die een deel van het huis gebruikte. Oskam zag uiteindelijk af van de woonboerderij vanwege de commotie.

Oskam is niet de eerste burgemeester die moeite heeft met het verhuizen naar Capelle. Zijn voorganger Frank Koen deed er ook jaren over, omdat hij zijn vorige woning niet verkocht kreeg.